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Более 150 владельцев собак привлекли к ответственности в Павлодарской области
26 Июля 2022 17:29

Более 150 владельцев собак привлекли к ответственности в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре и в пригородном селе Жетекши собаки напали на несовершеннолетних, дети доставлены в больницу для оказания им медпомощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день более 150 владельцев собак привлекли к ответственности по статье 407-2 КРКоАП за нарушение правил содержания и выгула своих питомцев», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Так, в полицию позвонили жители пригородного села Жетекши и сообщили, что собака, находившаяся на улице без поводка и намордника, укусила 13-летнего мальчика. Он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Стражами правопорядка к ответственности по статье 407-2 КРКоАП привлечена 36-летняя владелица собаки

«В другом случае, в Павлодаре, на улице Алматинская, своя же собака укусила ребенка, который также был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи», - сообщили в областном ДП.

Полицейские напоминают, что правила запрещают выгуливать собак и кошек во дворах, на детских площадках, участках детских дошкольных учреждений, в школьных дворах, на территориях лечебно-профилактических и медицинских учреждений здравоохранения, стадионах, парках, скверах. Если животное оставило экскременты в подъездах, на лестничных площадках, спортивных, детских площадках, газонах, тротуарах, территориях парков и скверов, их должны убрать владельцы собак и кошек. Кроме того, они не должны допускать выгул собак без поводка и намордника в общественных местах.

«Согласно правилам владельцы частных жилых помещений должны содержать собак в границах личного подворья, исключающих их побег, и иметь предупредительную табличку о наличии собак при входе», - проинформировали в департаменте.


Фото: media.canal3.md





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Автор:
Корреспондент

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