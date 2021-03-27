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    18:32, 26 Март 2021 | GMT +6

    Более 150 услуг в круглосуточном режиме предоставляет IQala - Бахтияр Макен

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день центр городских услуг «IQala» предоставляет напрямую 152 услуги в круглосуточном режиме. Об этом сообщил заместитель акима столицы Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С прошлого года начали работу по реализации проекта «Умный город – Нур-Султан», который дает возможность оцифровать все государственные услуги. Практически 159 государственных услуг полностью доступны в электронном формате. Реализовали также проект «IQala». Малому и среднему бизнесу тоже нужна прозрачность. Не было регламента оказания государственных услуг. Заявитель постоянно должен был звонить монополистам и периодически узнавать, готовы ли документы. Это практически занимало один месяц. Сейчас в течение двух-трех дней заявителю приходит СМС. Подписанный документ может получить в личном кабинете на сайте IQala. Сегодня IQala предоставляет напрямую 152 услуги в круглосуточном режиме. Практически за 2021 год уже оказали 14 046 услуг субъектам предпринимательства», - отметил заместитель акима столицы.

    В сфере образования также произошли нововведения. К примеру, сейчас родители сами могут контролировать питание своих детей в школе. Полностью автоматизирован процесс закупа питания школьников. А для безопасности детей закуплено 4 752 камеры, и установлены они в каждом объекте образования.

    «В сфере медицины создан электронный паспорт здоровья. Во всех столичных медицинских организациях установлены таблички с QR-кодом. Эта мера позволяет улучшить обратную связь с населением и повысить качество обслуживания», - добавил Бахтияр Макен.

    Также, по его словам, продолжается работа по транспортной безопасности на дорогах. «Доля электронной оплаты билетов, проездов составляет 100%. Ранее безналичный расчет позволил вывести из теневого оборота более 40% денежных средств», - отметил спикер.

    В ходе выступления Бахтияр Макен рассказал о реализуемом проекте «Геоинформационный портал города».

    «В режиме реального времени можно узнать о земельном участке, всю информацию, начиная от кадастрового номера. Вы знаете, что по поручению Главы государства вводятся изменения в Земельный кодекс. Работаем в рамках этого кодекса. Также в Геоинформационном портале города можно узнать, какие земельные участки имеются в городе, где они расположены. Совместно с Правительством отрабатываются эти вопросы», - добавил заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен.


    Теги:
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