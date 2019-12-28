Более 150 условно осужденных трудоустроили в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В уходящем году в Атырауской области сократилось число людей, состоящих на учете службы пробации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день 1103 человека состоят на учете службы пробации по Атырауской области. По сравнению с прошлым годом это на 79 человек меньше. Три раза в месяц они отмечаются у нас. Условно осужденным запрещается выходить на улицу или находиться в увеселительных заведениях после 23:00. Поэтому нами проводятся внеплановые рейдовые мероприятия, чтобы исключить такие случаи. Но перед нами стоит задача не только контролировать условно осужденных, но и помочь им трудоустроиться», - рассказал начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Атырауской области Ризабек Даулетов.

Он сообщил, что в уходящем году дважды на заседании консультативно-совещательного органа обсуждался вопрос привлечения к административной ответственности организаций, которые по квоте не предоставили работу лицам, состоящим на учете службы пробации, а также освобожденным из мест лишения свободы.

«В результате за 11 месяцев текущего года 167 человек были трудоустроены на постоянную работу, 25 привлечены к общественным работам, 29 человек направлены на курсы переподготовки. А 1 человек по проекту «Бастау бизнес» обучился основам предпринимательства и выиграл государственный грант на сумму 252 тыс. тенге. Приобрел аппарат для приготовления мороженого и успешно торгует. Службами кординации занятости и социальных программ 68 осужденным произведены единоразовые материально-денежные выплаты», - говорит Ризабек Даулетов.

Департаментом УИС, департаментом полиции, областным акиматом разрабатывается план совместных комплексных мероприятий на 2020 год. Все они будут направлены на оказание социально-правовой помощи гражданам, состоящим на учете службы пробации, что должно способствовать уменьшению количества уголовных правонарушений.