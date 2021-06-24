Более 150 тысяч жителей Жамбылской области уже вакцинировались

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается вакцинация населения Жамбылской области, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе облуправления здравоохранения, на сегодняшний день в Жамбылской области получили прививки от коронавирусной инфекции 150 415 жителей от плана вакцинации. При этом охват населения составил 25,8% от запланированного.

С 1 февраля в область было поставлено 146 650 доз первого компонента и 89 700 доз второго компонента вакцины «Спутник V». Прибыло 4 тысячи доз на две тысячи человек отечественной вакцины QazVac, 60 тысяч доз на 30 тысяч человек вакцины Hayt – Vax и 34 тысячи доз на 17 тысяч человек китайской вакцины CoronaVac.

«У нас есть достаточный запас вакцины и прививочных пунктов. Каких-либо реакций и осложнений после прививок нет. Проведение прививочной работы продолжается», - заверили в областном управлении здравоохранения.

В регионе работают выездные прививочные бригады, которые выезжают на предприятия, используя термоконтейнеры рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой. Транспортировка вакцины осуществляется с сохранением «холодовой цепи». В состав мобильной прививочной бригады входят врач-терапевт и прививочная медсестра. Перед введением вакцины у каждого сотрудника проверяют артериальное давление и сердцебиение. После прививки пациент находится под присмотром врача 30 минут.

В ведомстве отметили, что выездные прививочные бригады важны для формирования коллективного иммунитета, при этом они не мешают работе предприятия.

Коллективный иммунитет достигается, когда вакцина вводится не менее 60 процентов взрослого населения страны. Это позволит отменить все карантинные ограничительные меры. До конца года в области планируется привить более 582 тысяч жителей.

Иммунизация против коронавируса в Жамбылской области продлится до конца 2021 года. Планируется привить более 582 тысяч жителей более миллионного населения региона.