Более 150 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала т.г. через портал социальных услуг более 86 тысяч лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации , более 6 тысяч – услуги жестового языка, свыше 30 тысяч – услуги индивидуального помощника, порядка 28 тысяч – санаторно-курортное лечение, и более 36 тысяч человек оформили заказы на гарантированные социальные пакеты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные технические средства реабилитации можно посредством доставки либо самовывозом

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

По данным на 1 июня 2021 года, более 86 тысяч лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, более 6 тысяч – услуги жестового языка, свыше 30 тысяч – услуги индивидуального помощника, порядка 28 тысяч – санаторно-курортное лечение.

Также через портал 36 тысяч малообеспеченных семей оформили получение гарантированных соцпакетов.

Кроме того, с начала года было проактивно оформлено 8,8 тысячи документов на обеспечение средствами и услугами реабилитации, посредством sms-сообщения на номер телефона.

На сегодня на портале зарегистрированы 856 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 118 поставщиков ТСР, более 13 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 248 жестового языка, 66 санаторно-курортного лечения, 133 поставщика гарантированного социального пакета.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию порталом можно получить в call-центре по номеру 1411.