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Более 150 тысяч учителей в Румынии бастуют третий день подряд

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Мая 2023, 22:30
Более 150 тысяч учителей в Румынии бастуют третий день подряд Фото: a-tv.md

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Забастовка учителей в Румынии продолжается уже три дня. Педагоги требуют повышения заработной платы. Сейчас средняя зарплата румынского учителя — около 480 евро, это почти в два раза меньше, чем средняя зарплата по стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В третий день национальной забастовки тысячи учителей в Румынии приняли участие в крупном митинге, требуя повышения зарплаты.

На улицы вышли более 150 тысяч человек, 70 тысяч из которых — помощники педагогов и работники школ, которые не ведут уроки.

Местные профсоюзы требуют, чтобы стартовая зарплата начинающего учителя была как минимум равна средней зарплате по стране, что показало бы социальную значимость педагогической работы. Они также хотят, чтобы зарплаты каждый год индексировались в зависимости от инфляции.

Сейчас средний румынский учитель зарабатывает около 480 евро в месяц, что почти вдвое меньше средней зарплаты по стране.


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