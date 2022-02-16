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Более 150 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в Карагандинской области
16 Февраля 2022 10:45
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Карагандинской области зарегистрировано 124 новых случая COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, регион с сегодняшнего дня перешёл в «жёлтую» зону.
Это предполагает смягчение карантинных мер. Но соответствующее постановление будет вынесено не ранее семи дней после перехода из «красной» зоны в «жёлтую».
Всего по состоянию на 16 февраля в области зарегистрировано 150 536 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 10564,9. Из них больных с симптомами – 83,4%, бессимптомных вирусоносителей – 16,6%», - сообщили в пресс-службе ДСЭК Карагандинской области.
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