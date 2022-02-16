Более 150 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировано в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Карагандинской области зарегистрировано 124 новых случая COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, регион с сегодняшнего дня перешёл в «жёлтую» зону.

Это предполагает смягчение карантинных мер. Но соответствующее постановление будет вынесено не ранее семи дней после перехода из «красной» зоны в «жёлтую».

Всего по состоянию на 16 февраля в области зарегистрировано 150 536 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 10564,9. Из них больных с симптомами – 83,4%, бессимптомных вирусоносителей – 16,6%», - сообщили в пресс-службе ДСЭК Карагандинской области.