Более 150 тысяч алматинцев получают льготы и пособия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о социальной поддержке горожан и обеспечении жильем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в своем Послании поставил приоритетом сохранить доходы населения в условиях карантина. Сегодня более 156 тысяч алматинцев получают льготы, пособия. На эти цели в этом году выделено 25,7 млрд тенге», - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе пресс-конференции в СЦК.

«В Алматы проживают более 53 тысячи жителей с особыми потребностями. В этом году 24,7 тысяч лиц с инвалидностью обеспечено средствами реабилитации и социальными услугами на 4,9 млрд тенге», - сообщил аким.

Также Бакытжан Сагинтаев отметил, что в целях обеспечения растущего населения жильем, до конца года будут введены более 2,6 млн квадратных метров жилья и построены за счет госбюджета 3,9 тыс. квартир. Всего за истекший период уже обеспечены жильем 3516 семей.

«Стартовал пилотный проект «Шаңырақ», что позволило обеспечить жильем более 2114 семей. По программе «Алматы Жастары» обеспечены квартирами 910 семей, по программе «Бақытты отбасы»- 431 семья, из коммунального жилищного фонда - 61 семья. В рамках внедрения принципов ОСИ, с начала года проведено 800 собраний с охватом 2500 многоквартирных жилых домов. Всего в Алматы зарегистрировано 2985 новых форм управления», - проинформировал аким.