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    12:40, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Более 150 тыс. тонн составят остатки дизтоплива на нефтебазах в сентябре

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков сообщил об имеющихся запасах дизельного топлива в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Учитывая рост производства, а также продолжающееся ограничение экспорта дизельного топлива были сформированы существенные запасы до начала ремонта на ПНХЗ – на 1 июня – 402 тыс. тонн в сравнении с 233 тыс. тонн на 1 июня 2021 года», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

    Он напомнил, что в сентябре 2021 г., когда также наблюдались ограничения в свободной реализации на АЗС, остатки на нефтебазах составляли 113 тыс. тонн, совокупные остатки составляли 219 тыс. тонн.

    «С учетом планируемого производства в сентябре, на конец сентября 2022 г. остатки на нефтебазах прогнозируются на уровне 153 тыс. тонн, совокупные остатки - 275 тыс. тонн», - добавил министр.





    Фото: economictimes.indiatimes.com


    Теги:
    Минэнерго РК Экономика Нефть Энергетика Нефть/газ
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