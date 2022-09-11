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    16:50, 11 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Более 150 тыс. обращений казахстанцев рассмотрели за полгода в «КазАвтоЖол»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя правления нацкомпании «КазАвтоЖол» Серик Айдос сообщил, насколько активно казахстанцы участвуют в установлении порядка на автодорогах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сеть большая, мы не всегда можем оперативно на какие-то изменения реагировать, а вот именно особо активные пользователи соцсетей нам в этом помогают, и для этих целей у нас открыта круглосуточная линия колл-центра 1403. Более 150 тыс. обращений мы обработали буквально за полгода. Каждое обращение не остается без внимания, и это положительно влияет на нашу работу в плане того, что оперативно мы имеем возможность реагировать на каждые изменения касательно дорог», - сказал Серик Айдос.

    Ранее он сообщил, какая работа проводится дорожниками по подготовке к зимнему периоду.

    «Полным ходом идет у нас заготовка противогололедного материала - это химриагенты, соль и т.д. Подготовлено 98% баз – это котельные, гаражи, хранилища. При наступлении неблагоприятных зимних погодных условий наш персонал будет переводиться на круглосуточный режим работы», - отметил Серик Айдос.



    Теги:
    Дороги Транспорт
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