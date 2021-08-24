Более 150 тонн мусора убрали экоактивисты в Жезказгане
ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Экоактивисты Жезказгана убрали горы мусора и стихийные свалки в микрорайоне Кабанбай-батыра. Во время акции было вывезено более 150 тонн мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Карагандинской области продолжается ликвидация стихийных свалок. В Жезказгане активисты провели экологическую акцию и убрали горы мусора в микрорайоне Кабанбай-батыра.
Прежде этот микрорайон назывался посёлок Геологический. По словам экоактивистов, габаритные отходы здесь копились годами.
Акцию общественники организовали совместно с городским акиматом. В уборке было задействовано два КамАЗа и два погрузчика. Результат – более 150 тонн вывезенного мусора.
Напомним, в начале месяца в Жезказгане прошёл субботник по санитарной очистке побережья Кенгирского водохранилища. В нём приняли участие 350 человек. Тогда было вывезено восемь грузовиков мусора.
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