Более 150 тонн мусора убрали экоактивисты в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Экоактивисты Жезказгана убрали горы мусора и стихийные свалки в микрорайоне Кабанбай-батыра. Во время акции было вывезено более 150 тонн мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области продолжается ликвидация стихийных свалок. В Жезказгане активисты провели экологическую акцию и убрали горы мусора в микрорайоне Кабанбай-батыра.

Прежде этот микрорайон назывался посёлок Геологический. По словам экоактивистов, габаритные отходы здесь копились годами.

Акцию общественники организовали совместно с городским акиматом. В уборке было задействовано два КамАЗа и два погрузчика. Результат – более 150 тонн вывезенного мусора.

Напомним, в начале месяца в Жезказгане прошёл субботник по санитарной очистке побережья Кенгирского водохранилища. В нём приняли участие 350 человек. Тогда было вывезено восемь грузовиков мусора.