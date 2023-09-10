Более 150 тонн мусора собрали на субботнике жители Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее прошел масштабный общегородской субботник в рамках осеннего экологического месяца. В нем приняли участие аким города Семея Нурбол Нурсагатов, а также более 3 тысяч предприятий и около 8 тысяч горожан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

На субботник вышли жители города, сотрудники государственных учреждений, бюджетных организаций, высших и средних учебных заведений, субъектов малого и среднего бизнеса, органов управления многоквартирными жилыми домами, собственники жилья частного сектора.

Особенно активными в субботу были жильцы многоквартирных домов. Сотрудники областной и городской администрации также провели выходные на окраине города. Аким города Нурбол Нурсагатов принял участие в субботнике в посёлке Бобровка и Жоламан и вместе с жителями города убрал мусор.

Для обеспечения санитарной очистки и сбора мусора задействована специальная техника, в том числе 20 погрузчиков и 60 самосвалов.

На полигон вывезено более 150 тонн мусора, собранного участниками субботника.

Аппарат акима города Семея выразил благодарность всем неравнодушным жителям города, которые приняли участие в субботнике.