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    16:42, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 150 свёртков синтетических наркотиков изъяли у жителя Лисаковска

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    ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ — В Лисаковске с крупной партией запрещенных психоактивных веществ задержан 23-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В начале апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при проведении обыска квартиры у 23-летнего мужчины обнаружено и изъято 10 свертков, обмотанных изоляционной лентой общим весом более 4 граммов. Как выяснилось позже, это были синтетические психоактивные вещества пирролидиновалефернона (синоним: а-РVР), 4-метилметкатинона и меткатинона (синоним: мефедрона).

    «В шкафу зальной комнаты мужчины обнаружен целлофановый пакет, в котором находились 146 свертков, обмотанных изоляционной лентой общим весом более 100 граммов с таким же веществом, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. — Таким образом, общий вес изъятых свертков составил 105 граммов синтетических психоактивных веществ, что относится к особо крупному размеру».

    По словам сотрудника управления по противодействию наркопреступности Костанайской области Льва Квасенко, это самый крупный вес разового изъятия в этом году. Последний факт был в июле прошлого года.

    По этому факту ведется досудебное расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде «содержание под стражей», проводятся мероприятия по установлению каналов поставки запрещенных веществ и лиц возможно причастных незаконной деятельности.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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