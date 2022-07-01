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    17:40, 01 Июль 2022 | GMT +6

    Более 150 субъектов вошли в список недобросовестных организаций

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сформировало список субъектов, имеющих признаки недобросовестной деятельности, передает пресс-служба АРРФР.

    Список составлен на основе рассмотрения обращений и жалоб физических и юридических лиц, взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества. В настоящее время список включает 154 субъекта.

    Они (граждане и организации) имеют признаки деятельности по привлечению денег самостоятельно и (или) с привлечением посредников, или от имени которых действуют другие лица под видом их представителей, с обещанием выплаты высокой доходности.

    «Деятельность субъектов из списка находится вне периметра финансового лицензирования и регулирования. Соответственно права клиентов по оказываемым им финансовых услугам законодательно не защищены. В этой связи совершение финансовых операций с лицами, указанными в списке, может нести повышенные риски потери вложенных средств для граждан Республики Казахстан», - отметили в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.


    Теги:
    Финансовая пирамида Экономика Финансы
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