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Более 150 сотрудников Департамента ЧС Шымкента вакцинировались от коронавируса

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Апреля 2021, 23:35
Более 150 сотрудников Департамента ЧС Шымкента вакцинировались от коронавируса

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полным ходом идет вакцинация представителей различных отраслей против коронавирусной инфекции. В настоящее время прививку получили более 150 сотрудников Департамента по ЧС и Службы пожаротушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент и государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» принимают активное участие в вакцинации против коронавируса.

Вакцину сотрудники Департамента получили в областном консультативно-диагностическом медицинском центре и поликлинике «Ай Нуры». По инструкции врачей привитые специалисты по ЧС, находились под врачебным наблюдением до 30 минут. Врачи рассказали о том, какой эффект может быть от прививки, о мерах предосторожности, а также обозначили даты получения второй дозы вакцины.

В настоящее время прививку получили более 150 сотрудников Департамента по ЧС и Службы пожаротушения.

Прививочные пункты в городе работают на 38 учреждениях. Призываем жителей города как можно скорее пройти вакцинацию по месту регистрации.

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Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.


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