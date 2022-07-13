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Более 150 проектов в обрабатывающей промышленности планируют реализовать в этом году в Казахстане
13 Июля 2022 22:21

Более 150 проектов в обрабатывающей промышленности планируют реализовать в этом году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК формирует пул инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности. Проекты направлены как на замещение импорта, так и на экспорт готовой продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Перечень включает в себя более 700 проектов с созданием порядка 130 тыс. рабочих мест. В этом году планируется реализовать 158 проектов с созданием 16 тыс. рабочих мест. Проекты разделены на четыре категории - вводимые в текущем году, реализуемые (строящиеся), прорабатываемые (определено место, источники финансирования и начата подготовка документации) и перспективные (на уровне проработки)», - говорится в сообщении.

По поручению Главы государства МИИР РК провело анализ текущих возможностей и перспектив развития обрабатывающей промышленности. Анализ проводился с акцентом на импортозамещение рынка готовой продукцией и перспективу наращивания экспортного потенциала, учтены такие аспекты как наличие сырьевой базы, экологическое регулирование, кадровые компетенции и инфраструктура.

Говоря о бюджетировании проектов обрабатывающей промышленности, в Мининдустрии отмечают, что в рамках Программы действий Правительства Республики Казахстан разработан эффективный механизм финансирования экспортоориентированных и импортозамещающих проектов обрабатывающей промышленности через АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности».

Через АО «Фонд развития промышленности» финансирование предусмотрено по двум направлениям. В частности, проекты, направленные на финансирование субъектов среднего и крупного бизнеса, второе – субъектов малого и среднего бизнеса.

«По первому направлению процентная ставка составляет не более 7%, срок кредитования – до 20 лет. Сумма финансирования проектов составляет 200 млрд тенге, с учетом привлеченных средств с рынка – 285,7 млрд тенге. Что касается финансирования субъектов малого и среднего бизнеса, то общая сумма составляет 50 млрд тенге. Процентная ставка – не более 3%, срок кредитования – до 7 лет», - поясняли в ведомстве.

Бюджетирование проектов обрабатывающей промышленности осуществляется и через АО «Банк развития Казахстана».

«В рамках Концепции индустриально-инновационного развития на 2021-2025 годы продолжится финансирование проектов обрабатывающей промышленности на сумму 4 млрд тенге. С учетом привлеченных средств с рынка общая сумма составит 8 млрд тенге. Процентная ставка Банка развития Казахстана – до 11%, срок кредитования – до 20 лет», - говорится в сообщении Мининдустрии.


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