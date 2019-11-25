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вчера 13:15
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Более 150 подростков доставили в полицию в Актюбинской области за 5 дней
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За 5 дней проведения ОПМ «Подросток» в органы внутренних дел было доставлено более 150 несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения и находившихся в ночное время вне дома без взрослых, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
Акция проводилась в регионе с целью профилактики преступности среди несовершеннолетних. Как известно, в начале ноября в Актобе в ходе драки подростков был убит ученик 10 класса, получивший ножевое ранение. Инцидент начался из-за конфликта между девочкой и мальчиком из 9 класса, которые позвали своих друзей на драку
В ходе ОПМ «Подросток» из 155 несовершеннолетних доставленных в полицию - 32 совершили административные правонарушения, 121 находились без сопровождения законных представителей вне дома в ночное время. У подростков выявлено 4 колюще-режущих предмета.
«По итогам 15 родителей были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. На учет поставлено 20 неблагополучных семей и 30 подростков», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
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