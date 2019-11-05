Более 150 павлодарцев сели за руль в алкогольном опьянении в этом году

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские полицейские продолжают наказывать водителей, управляющих автотранспортом в пьяном виде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Павлодарскими полицейскими за десять месяцев 2019 года выявлено 1736 водителей, управлявших авто в нетрезвом состоянии», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Кроме того, 152 водителя, будучи лишёнными своих прав, сели за руль в алкогольном опьянении, констатировали в ведомстве.

«4 ноября в 19:03 сотрудниками батальона патрульной полиции возле дома по улице Ломова задержана автомашина марки «Nissan R'nessa « под управлением 27-летнего водителя, который согласно экспертизе управлял авто в алкогольном опьянении. Ранее мужчина уже был лишён права управления транспортными средствами до 2021 года», - добавили в департаменте.

По этому факту идёт досудебное расследование по статье 346 УК РК.