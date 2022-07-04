07:08
4 Июля 2022 21:12
Более 150 пассажиров не могут вылететь из Атырау в Шымкент
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Более 150 пассажиров с 11 часов утра не могут вылететь из Атырау в Шымкент, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Атырау более 150 пассажиров не могут вылететь в Шымкент. Борт авиакомпании Flyarystan должен был отправиться из Международного аэропорта имени Х. Доспановой 4 июля в 11:00 по местному времени. Но был перенес на вторую половину дня, а затем пассажиров уведомили об очередном переносе. По словам представителей авиакомпании, из-за погодных условий в Шымкенте.
По последней информации пресс-службы авиакомпании, борт по маршруту Атырау-Шымкент должен отправиться 5 июля в шесть часов утра.
Читайте также
Лента новостей
07:00
06:30
05:25
04:23
03:05
02:43
02:03
01:11
00:29
вчера 23:57
вчера 23:22
вчера 23:00
вчера 22:42
вчера 22:33
вчера 22:21
вчера 22:17
вчера 22:04
вчера 21:53
вчера 21:46