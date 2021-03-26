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    10:14, 26 Март 2021 | GMT +6

    Более 150 объектов в Нур-Султане поддержат массовую экологическую акцию «Час Земли»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 марта более 150 объектов будут отключены от электроэнергии в Нур-Султане в рамках самой массовой акции на планете «Час земли». В это время многие объекты столицы отключат внешнюю декоративную подсветку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Основная цель акции — привлечь внимание людей к ответственному и бережному отношению к ресурсам планеты. Ежегодно миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на 1 час.

    Тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку, такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей.

    В Казахстане акция «Час земли» набирает обороты популярности. Если ранее данную кампанию поддерживали только крупные города, то уже второй год подряд к акции присоединяются все регионы страны.

    В 20:30 по местному времени в Нур-Султане будет отключена внешняя декоративная подсветка следующих объектов: Астана-Арена, Ледовый Дворец Алау, Барыс Арена, Казмедиа Центр, Монумент Мангилик Ел (триумфальная арка), Музей энергии будущего NUR ALEM, Театр оперы и балета Астана Опера, Мосты М2 по ул. Сарайшык,М3 по ул. Сыганак, Монумент Астана-Байтерек, БЦ Talan Towers, Здание АО «КТЖ», Сфера Нур-Алем, ТРЦ Хан Шатыр, ЦСО «Ailand», ТРЦ Mega Silk Way, ТРЦ «Сары арка», Назарбаев Университет, СК «Жекпе-Жек», Резиденция Президента «Ак Орда», Мечеть Хазрет Султан, Национальный Музей РК, Дворец творчества Шабыт, Дворец независимости, Дворец Мира и Согласия, Монумент Казах Ели, Дворец Школьников, Здание МВД, а также более 150 объектов жилых комплексов.

    Организаторами акции явились: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, Ассоциация экологических организаций Казахстана, НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов», ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global», Акционерное общество «Национальная компания «QazExpoCongress», Общественный Фонд «Eco Fund Tabigat», а также областные, городские и районные акиматы.

    Напомним, в прошлом году ряд крупнейших казахстанских предприятий поддержали ежегодную всемирную акцию «Час Земли».


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