Более 150 объектов бизнеса Караганды получили акты готовности к работе во время карантина

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде мобильные группы продолжают рейды по объектам предпринимательства, подавшим заявки на возобновление своей деятельности. На сегодняшний день поступило 532 заявки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежедневно в районе имени Казыбек би города Караганды 10 мобильных групп выходят на проверки. Из 211 уже проинспектированных ими объектов 37 не готовы к работе.

«В районе имени Казыбек би действуют 10 мобильных групп, в их состав входят представители полиции, СЭС, акимата и региональной палаты предпринимателей «Атамекен». Наши обязанности - рассмотрение заявлений о готовности объектов к возобновлению деятельности», - рассказывает главный специалист управления контроля качества и безопасности товаров и услуг района имени Казыбек би Марина Шевченко.

По ее словам, уже поступило 532 заявки на получение акта готовности объектов к возобновлению деятельности.

«Из 211 уже проверенных нами объектов 37 не соответствуют необходимым нормам, то есть не готовы к работе. Получив акт, предприниматели обязуются соблюдать необходимые требования на весь период карантина. Это - дезрежим, санитайзеры, ношение масок как работниками, так и посетителями, соблюдение социальной дистанции и так далее. Сегодня нам необходимо проинспектировать 22 объекта. Если какие-то из них не будут отвечать требованиям, то они должны закрыться и подготовиться к работе. И только затем повторно подать заявку на возобновление деятельности», - пояснила Марина Шевченко.

Так, акт о неготовности объекта к работе 2 июня получило ИП «Ақжол». Здесь не оказалось дезковриков и антисептиков. Как объяснила администратор заведения, хотя они и подали заявку о готовности объекта к работе, но ещё не всё успели сделать. Когда предприниматель подготовится к открытию, сможет повторно подать заявку через портал propusk.kz.

Проинспектированные мобильной группой летнее кафе BalMuz и ТД MAGIC полностью готовы к работе.

«Сегодня мы прошли проверку. У нас соблюдены все саннормы согласно постановлению главного государственного санитарного врача нашей области. Мы сделали отдельные вход и выход, начертили разметку для соблюдения дистанции посетителями. Все наши работники в масках и перчатках, везде стоят антисептики, у входа есть дезковрик. Мы готовы к приёму гостей», - отмечает администратор летнего кафе BalMuz Гайнель Муталипова.