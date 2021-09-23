Более 150 наркограффити закрасили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 153 наркограффити закрасили волонтеры и полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Первый этап акции охватил объекты массового пребывания граждан, расположенные в Турксибском районе Алматы – железнодорожный вокзал станции «Алматы-1» и Международный аэропорт Алматы.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности совместно с коллегами из управления полиции Турксибского района, Молодежным ресурсным центром при Государственном фонде развития молодежной политики Алматы, молодежным крылом «Jas Otan» проведены профилактические мероприятия, направленные на удаление наркограффити. В рамках мероприятия среди населения было розданы более 5 тысяч буклетов следующей тематики: «Вместе против наркотиков», «Внимание! Не будь равнодушным».

Всего на территории Турксибского района закрашено 153 граффити–рисунков с адресами наркосайтов.

