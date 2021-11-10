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Более 150 лишенных прав водителей вновь задержали за рулем в Атырау
10 Ноября 2021 01:20
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау более 150 ранее лишенных прав водителей, вновь задержали за рулем, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки Skoda Fabia. В ходе проверки установлено, что находившаяся за рулем женщина ранее была лишена права управления автомобилем. Автомобиль 35-летней дамы был припаркован на специальной стоянке, в отношении нее составлен административный протокол по ч. 3 ст. 612 КоАП РК. Решением суда она оштрафована на 102 095 тенге.
Аналогичный случай произошел на улице Бейбарыса. Сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки Kia Soul. При проверке выяснилось, что водитель, тоже женщина, ранее была лишена права управления транспортным средством.
В отношении 34-летней гражданки составлен административный протокол по ч. 3 ст. 612 КоАП РК. Она также оштрафована на 102 095 тенге. Всего с начала года к административной ответственности привлечено более 150 водителей, совершивших аналогичные правонарушения»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.
Аналогичный случай произошел на улице Бейбарыса. Сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль марки Kia Soul. При проверке выяснилось, что водитель, тоже женщина, ранее была лишена права управления транспортным средством.
В отношении 34-летней гражданки составлен административный протокол по ч. 3 ст. 612 КоАП РК. Она также оштрафована на 102 095 тенге. Всего с начала года к административной ответственности привлечено более 150 водителей, совершивших аналогичные правонарушения»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.
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