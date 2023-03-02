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Более 150 кг осетра изъяли у двух жителей Мангистау

2 Марта 2023, 22:05
Более 150 кг осетра изъяли у двух жителей Мангистау Фото: polisia.kz

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе республиканского ОПМ «Браконьер» полицейские Мангистауской области задержали автомобиль, в котором находилось 57 осетровых рыб, передает Polisia.kz.

1 марта около 00:20 часов на 89/43 км трассы республиканского значения Форт-Шевченко – Актау сотрудники роты патрульной полиции ДП Мангистауской области, природоохранной полиции ДП совместно с областной рыбной инспекцией, департаментом КНБ по Мангистауской области была остановили автомашину Ford mondeo.

«В ходе осмотра автотранспорта было выявлено 57 штук незаконно выловленных осетровых рыб, общим весом 150,35 кг. Полицейские задержали двух граждан, 35 и 39 лет. Изъятая рыба была передана в ТОО «Kazakh Osseter», - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».


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