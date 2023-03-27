Более 150 казахстанцев лечатся от коронавируса в стационарах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние сутки в Казахстане выявили 32 случая заболевания коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

«На 27 марта лечение от КВИ продолжают получать 1769 человек (–1 595+ и 174 КВИ-), из них в стационарах находится – 152 пациента, на амбулаторном – 1 617 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 4 пациента», - говорится в сообщении.