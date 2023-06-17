Более 150 дворов и общественных пространств благоустроят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, как благоустраивают дворы и общественные пространства в столице, передает МИА «Казинформ».

«Продолжаем преображать нашу столицу. Во всех районах города ведутся работы по благоустройству дворов и общественных пространств. В текущем году благоустроим более 150 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары). Все они станут точками притяжения, где горожане смогут с комфортом и пользой для здоровья провести свой досуг», - сообщил Женис Касымбек в Instagram.

По словам акима, он ознакомился с ходом строительства ряда дворов и общественных пространств.

«Так, к примеру, под мостами «Амман» и «Абылай хана» появятся пешеходные переходы. Они свяжут парковые кластеры вдоль р. Акбулак. Парковочное пространство (напротив СК «Алатау») трансформировали под пешеходную зону, тем самым создавая единую концепцию, удобную для пешеходов. Также вдоль набережной установим спортивные и игровые площадки. Также реконструкцию пройдет ул. Сатпаева от ул. Кажымукан до ул. Петрова. Там будут установлены места для отдыха, теневые навесы, игровые площадки, велосипедные дорожки и др. Также преобразим исторические улицы центральной набережной (ул. Желтоксан, Бейбитшилик, Букарбай батыр). Это позволит объединить новые благоустроенные места с раннее созданными, тем самым будет создано большое прогулочное пространство. Наравне с благоустройством уделяем особое внимание озеленению. В текущем году планируем высадить миллион зеленых насаждений», - написал аким столицы.