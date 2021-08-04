Более 150 детей до года инфицировано КВИ в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Среди заболевших за июль коронавирусом в Кокшетау 76% приходится на лиц до 60 лет. 14% всех заразившихся составляют дети до 17 лет. Кроме того, более 150 детей до года инфицировано COVID-19. О санитарно-эпидемиологической ситуации в городе Кокшетау на прошедшем брифинге рассказал главный государственный санитарный областного центра Канат Искаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в мире остается напряженной. В РК за сутки выявлено 7519 новых инфицированных. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах республики по темпам распространения коронавирусной инфекции, со 2 июля 2021 года Акмолинская область находится в «красной» зоне.

Так, с начала пандемии в городе Кокшетау зарегистрировано 9 720 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За июль зарегистрировано 1527 случаев, тогда как за июнь было зарегистрировано в 4,5 раз меньше - 341 случай.

«За последние сутки количество инфицированных составило 65 случаев, в том числе с симптомами 95%, без симптомов 5%. Зарегистрировано 7 летальных случаев. На сегодня загруженность коечного фонда в областном центре увеличилась до 115%. Госпитализировано 598 человек, 65 больных находятся в реанимации, три пациента - в кислородозависимом состоянии. 99% болеющих не вакцинированы», - отметил К. Искаков.

Спикер опроверг распространяемую в соцсетях информацию о смертях после вакцинации, пояснив, что на сегодня в Кокшетау есть факты заражения 53 человек, которые были вакцинированы: из низ 32 случая – после двух компонентов и 21 – после получения одного компонента. Но все они перенесли заболевание в легкой форме, никто не лежал в реанимации и тем более – среди них не было летальных случаев.

«Коронавирус приспособился заражать молодое поколение. Если ранее среди заболевших были в основном лица старше 60-ти лет, то на данный момент заболеваемость регистрируется среди людей молодого возраста. 76% заболеваемости за июль приходится на лиц до 60 лет, 14% - на детей до 17 лет. Более 150 детей до года в Кокшетау инфицировано COVID-19», - добавил К. Искаков.

Учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе, главный госсанврач областного центра призвал кокшетауцев соблюдать карантинные меры, масочный режим, социальную дистанцию, а также воздержаться от посещения мест массового скопления людей и заведений, чья деятельность находится под запретом ввиду высокого риска заражения. В свою очередь, субъектам бизнеса необходимо обеспечить исполнение всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.