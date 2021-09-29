Более 150 человек проживали по паспортам СССР в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО более 150 человек проживали по паспортам СССР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками миграционной службы во время ОПМ «Участок» проводится работа по выявлению лиц, проживающих без документов, удостоверяющих личность, а также своевременно не обменявшие паспорта СССР 1974 года. Данные люди в связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, ограничены в получении услуг здравоохранения, образования, оформления необходимых пособий и пенсий и не имеют возможности официально трудоустроиться.

С начала года с паспортами СССР образца 1974 года более 150 человек признаны гражданами Республики Казахстан.

«В отдел полиции района Алтай обратился 49-летний гражданин, который в 1988 году был документирован паспортом СССР образца 1974 года, выданным в Украине. В Казахстан мужчина приехал в далекие 90-е годы, проходил воинскую службу в армии в Усть-Каменогорске, работал и проживал в поселке Новая-Бухтарма. Более 25 лет мужчина проживал без документов, удостоверяющих личность, в связи с тем, что долгое время ответы из Украины не поступали», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Сотрудники миграционной службы оказали содействие в запросе необходимых документов из Украины через Консульство Республики Казахстан. 17 сентября гражданин был оформлен на удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. В свою очередь гражданин поблагодарил сотрудников за оказанную помощь в сборе необходимых документов для оформления удостоверения личности. Теперь он может пользоваться всеми государственными услугами наравне с другими казахстанцами.