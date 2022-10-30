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Более 150 человек погибли в результате давки в Сеуле

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Октября 2022, 08:34
Более 150 человек погибли в результате давки в Сеуле

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - По данным экстренных служб, 151 человек погиб и еще 82 пострадали в результате давки в столице Южной Кореи в День всех святых, который впервые после пандемии COVID-19 отмечался без ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Давка произошла в сеульском районе Итхэвон, где много ночных клубов, работающих допоздна ресторанов и кафе. Там проходило первое после отмены ковидных ограничений массовое празднование без масок.

Большинство погибших - несовершеннолетние и молодые люди в возрасте около 20 лет, сообщил представитель пожарной службы.

Он добавил, что среди погибших есть двое иностранных граждан, 15 иностранцев получили ранения. Большое число жертв пожарные объясняют тем, что «многих людей затоптали».

Хэллоуин не считается большим праздником в Южной Корее, однако Итхэвон - район с международной культурной атмосферой - стал тем местом, где собирались люди, которые все-таки отмечают этот праздник.

В районе во время давки могло находиться до 100 тысяч человек - в основном молодые люди, некоторые в костюмах.

Фото: en.yna.co.kr


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