Более 15 тысяч офицеров Вооруженных Сил Казахстана пройдут аттестацию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 15 000 офицеров пройдут аттестацию, необходимую для всесторонней оценки их служебной деятельности, рационального использования и развития профессионального потенциала Вооруженных сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Для ее проведения Министерство обороны разработало рекомендации по организации аттестации офицерского состава в 2021 году. Она пройдет в два этапа.

На первом – с первого февраля по первое июля проверят знания и компетенции руководящего звена Генерального штаба, Министерства обороны, управлений главнокомандующих видами ВС, командующих войсками региональных командований и родами войск, командиров воинских частей. Аттестации также подлежат офицеры, получившие отрицательную характеристику по службе и в личностном плане.

С первого июля начнется второй этап, который коснется остального офицерского состава. Военнослужащие сдадут зачеты на знание законодательства в сфере противодействия коррупции, пройдут проверку на знание регламентирующих документов по воинской службе и психологическое тестирование.

Комиссия определит соответствие аттестуемых занимаемым должностям и перспективу их дальнейшей службы.

«По результатам аттестации каждый военнослужащий получит всестороннюю и объективную характеристику профессиональных, личных качеств и потенциальных возможностей. Установят, по каким направлениям требуется подготовка и переподготовка каждого военнослужащего. Таким образом, будет сформирован кадровый резерв офицеров для продвижения по службе и направления на учебу, выработаны рекомендации по устранению имеющихся недостатков», - рассказали в ведомстве.

Аттестация офицерского состава Вооруженных Сил Республики Казахстан продлится до ноября 2021года.



