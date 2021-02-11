РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:11, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 15 тысяч офицеров Вооруженных Сил Казахстана пройдут аттестацию

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 15 000 офицеров пройдут аттестацию, необходимую для всесторонней оценки их служебной деятельности, рационального использования и развития профессионального потенциала Вооруженных сил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Для ее проведения Министерство обороны разработало рекомендации по организации аттестации офицерского состава в 2021 году. Она пройдет в два этапа.

    На первом – с первого февраля по первое июля проверят знания и компетенции руководящего звена Генерального штаба, Министерства обороны, управлений главнокомандующих видами ВС, командующих войсками региональных командований и родами войск, командиров воинских частей. Аттестации также подлежат офицеры, получившие отрицательную характеристику по службе и в личностном плане.

    С первого июля начнется второй этап, который коснется остального офицерского состава. Военнослужащие сдадут зачеты на знание законодательства в сфере противодействия коррупции, пройдут проверку на знание регламентирующих документов по воинской службе и психологическое тестирование.

    Комиссия определит соответствие аттестуемых занимаемым должностям и перспективу их дальнейшей службы.

    «По результатам аттестации каждый военнослужащий получит всестороннюю и объективную характеристику профессиональных, личных качеств и потенциальных возможностей. Установят, по каким направлениям требуется подготовка и переподготовка каждого военнослужащего. Таким образом, будет сформирован кадровый резерв офицеров для продвижения по службе и направления на учебу, выработаны рекомендации по устранению имеющихся недостатков», - рассказали в ведомстве.

    Аттестация офицерского состава Вооруженных Сил Республики Казахстан продлится до ноября 2021года.



    Теги:
    Вооруженные силы Другие государственные органы Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:51
    Аэрофлот возобновляет полеты в Шымкент
    Сегодня, 12:47
    Свыше 163 млн кибератак совершено на госресурсы Казахстана
    Сегодня, 12:40
    Расследование начато сразу же – глава КГА об авиакатастрофе в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!