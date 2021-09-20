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    12:06, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 15 тысяч нарушений миграционного законодательства пресекли в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Порядка 500 нарушений правил хранения и ношения огнестрельного оружия выявлено в Казахстане. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По месту жительства проверено свыше 33 тысяч владельцев гражданского оружия, выявлено порядка 500 нарушений правил хранения и ношения огнестрельного оружия», - сказал Нурдильда Ораз.

    Было также отмечено, что с начала оперативно-профилактического мероприятия «Участок» сотрудниками полиции пресечено более 87 тысяч административных правонарушений, в том числе около 2 тысяч фактов мелкого хулиганства, более 2 тысяч нарушений в быту, более 15 тысяч нарушений миграционного законодательства.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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