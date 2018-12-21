Более 15 тысяч кубометров снега убрали за прошедшие сутки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в столице убрано более 15 тыс. кубометров снега. В снегоуборке было задействовано 444 единицы спецтехники, передает официальный сайт столичного акимата.

20 декабря на снегоуборку вышли 309 дорожных рабочих, сообщили в ТОО «Астана Тазалык».

«Всего убрано 15 078 кубометров снега, вывезено ТОО «Астана Тазалык» 3 136 кубометров, другими организациями - 11 452 кубометра, АО «Астана Зеленстрой» - 490 кубометров снега», - говорится в сообщении ТОО «Астана Тазалык».

С 16 октября по 20 декабря убрано 905 647 кубометров снега. За сутки просыпано 142 кубометра песко-соляной смеси. Всего с 13 октября по 20 декабря просыпано 11 266,5 кубометров песко-соляной смеси. Всего с 21 ноября по 20 декабря просыпано 58,97 тонны противогололедного реагента.

Акимат Астаны напоминает, что по всем жилищно-коммунальным вопросам, в том числе по уборке снега, можно круглосуточно обращаться в Центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek, позвонив на номер 109.