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Более 15 тысяч костанайцев прошли ревакцинацию

20 Декабря 2021 14:49
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Более 15 тысяч костанайцев прошли ревакцинацию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ. Об этом он сообщил в своём Instagram, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе заседания штаба заслушаны акимы городов Аркалык и Лисаковск, а также акимы Аулиекольского, Денисовского районов и района им.Б.Майлина.

«Вместе с тем, рассмотрели работу мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 ноября т.г. проведено 1 689 рейдовых мероприятий, выявлено 110 нарушений карантинных мер,- сообщил А. Мухамбетов. — В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 18,2%. На лечении находятся 273 человека».

В регионе вакцинацию первым компонентом прошли 343 412 человек, что касается второго компонента, то его получили 324 416 человек.

«Также продолжается вакцинация беременных и кормящих женщин, а также детей и подростков от 12 до 18 лет. По состоянию на 17 декабря вакцину получили 3 677 человек. Кроме того, по состоянию на 18 декабря ревакцинировано 15 375 человек, работа в данном направлении продолжается»,- добавил глава региона.

По итогам совещания Архимед Мухамбетов поручил акимам городов и районов усилить информационно-разъяснительную работу касательно вакцинации и ревакцинации.


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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Общество   #Вакцинация  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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