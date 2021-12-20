Более 15 тысяч костанайцев прошли ревакцинацию
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ. Об этом он сообщил в своём Instagram, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе заседания штаба заслушаны акимы городов Аркалык и Лисаковск, а также акимы Аулиекольского, Денисовского районов и района им.Б.Майлина.
«Вместе с тем, рассмотрели работу мониторинговых групп. Так, мониторинговыми группами с 1 ноября т.г. проведено 1 689 рейдовых мероприятий, выявлено 110 нарушений карантинных мер,- сообщил А. Мухамбетов. — В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет 18,2%. На лечении находятся 273 человека».
В регионе вакцинацию первым компонентом прошли 343 412 человек, что касается второго компонента, то его получили 324 416 человек.
«Также продолжается вакцинация беременных и кормящих женщин, а также детей и подростков от 12 до 18 лет. По состоянию на 17 декабря вакцину получили 3 677 человек. Кроме того, по состоянию на 18 декабря ревакцинировано 15 375 человек, работа в данном направлении продолжается»,- добавил глава региона.
По итогам совещания Архимед Мухамбетов поручил акимам городов и районов усилить информационно-разъяснительную работу касательно вакцинации и ревакцинации.
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