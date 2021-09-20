Более 15 тысяч км инженерных сетей оцифровано в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках цифровизации в Нур-Султане оцифровано более 15 тыс. км инженерных сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Проект по оцифровке города позволяет более эффективно развивать город, решать системные вопросы.

14-15 сентября в Москве состоялся форум Mobile 360, где участники обсудили наиболее актуальные проблемы регионов, также открыли новые возможности развития, связанные с новыми технологиями и цифровой устойчивостью.

На встрече с экспертами Евразии руководитель столичного управления цифровизации Ботагоз Касабек выступила в качестве приглашенного спикера, где презентовала геоинформационный центр акимата города Нур-Султана. Проект был по достоинству отмечен мировым сообществом и участниками форума – департаментом информационных технологий г. Москвы, министерством цифровизации Беларуси, МТС, Beeline, компаниями Yandex и Ростелеком и другими.

Основные темы форума: инновации в настоящих реалиях, новая эра ответственного взаимодействия человека и технологий, будущее умных городов и устойчивые коммуникации. Мероприятие было посвящено созданию комфортных условий для граждан, региона и городов при помощи использования цифровых инструментов. Организатором мероприятия выступила Всемирная ассоциация GSM (GSMA), представляющая интересы операторов мобильной связи во всем мире.

Отметим, что в настоящий момент геоинформационный центр города Нур-Султана уже эксплуатируется в пилотном режиме в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений и в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды города Нур-Султан. Так, 2D-3D технологии наглядно показывают нагрузки на инженерные сети. Новая технология даёт возможность создавать интеллектуальные проекты зданий, обеспечивать контроль над строительством и эксплуатацией сооружений, а также создавать цифровую (информационную) модель зданий. На текущий момент оцифровано более 15 тысяч км инженерных сетей.

Благодаря интеграции всех объектов появилась возможность выстраивать наиболее эффективную логистику города и решать другие задачи столицы, отметили в акимате.

Фото: Александр Куприенко