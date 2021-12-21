Более 15 тысяч иностранных граждан работают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 декабря 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 527 иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее – ИРС) имеются следующие категории: 643 разрешения по первой (руководители и их заместители), 3 210 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 748 и 735 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены – 1 134 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 057 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 261 работодатель, использующий ИРС. На них работают более 460 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 784 человека, Великобритания – 1 996 человек, Турция – 1 985 человек, Индия – 1 182 человека, Узбекистан – 1 138 человек.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31 % к рабочей силе или 29,3 тыс. единиц.