Более 15 тысяч иностранцев работают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 мая 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 443 иностранных гражданина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории: 650 разрешений по первой (руководители и их заместители), 3 246 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной иностранной рабочей силы относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 511 и 488 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 723 человека, а в рамках корпоративного перевода – 1 825 человек.

В Казахстане насчитывается 1 718 работодателей, использующих иностранную рабочую силу. На них работают более 478 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 656 человек, Узбекистан – 1 741 человек, Турция – 1 588 человек, Индия – 1 090 человек, Великобритания – 930 человек.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31 % к рабочей силе или 29,3 тысячи единиц.