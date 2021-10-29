Более 15 тысяч человек с хроническими заболеваниями привились от КВИ в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. От коронавируса привились более 15 тысяч человек с хроническими заболеваниями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 402 местных жителя. Всего в период с 1 февраля 2021 года первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 239 480 человек. Вторым компонентом вакцин привито 214 470 местных жителей.

Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.