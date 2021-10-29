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    16:25, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 15 тысяч человек с хроническими заболеваниями привились от КВИ в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. От коронавируса привились более 15 тысяч человек с хроническими заболеваниями, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцин от коронавирусной инфекции получили 402 местных жителя. Всего в период с 1 февраля 2021 года первым компонентом вакцин от коронавирусной инфекции вакцинировано 239 480 человек. Вторым компонентом вакцин привито 214 470 местных жителей.

    Напомним, что в регионе действует колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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