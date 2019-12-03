Более 15 тысяч актюбинских семей получат новые пособия по многодетности в 2020 году

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 15 тысяч актюбинских семей смогут претендовать на новое госпособие по многодетности с 2020 года. Его смогут получить все семьи с 4 детьми и более вне зависимости от доходов. Об этом рассказали на пресс-конференции в региональной службе коммуникации представители департамента по труду, соцзащите и миграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2020 года в стране вводится новое пособие для всех семей с 4 и более детьми. Пособие будет выплачиваться всем семьям с 4 и более детьми вне зависимости от доходов. Размеры госпособия дифференцированные. Так, семьи с 4 детьми будут получать 42 496 тенге, с 5 детьми – 53 127 тенге с 6 детьми – 63 757 тенге, с 7 и более детьми – 74 388 тенге. В среднем размер пособия будет составлять 10-11 тысяч тенге на каждого ребенка, что в 4-7 раз больше аналогичных пособий, назначение которых было прекращено с 2018 года», - сказал заместитель руководителя департамента по труду, соцзащите и миграции Нурлан Мажитов.

Он также рассказал, что в Актюбинской области ранее пособие по многодетности в размере 10 504 тенге получали около 9 тысяч семей, для них новое пособие будет оформлено автоматически. Однако 6 тысячам оставшихся многодетных семей необходимо обратиться в ЦОНы по месту жительства для оформления пособия.

«В Актюбинской области насчитывается более 15 тысяч многодетных семей, из них 9 тысяч семей получают пособие по многодетности, они автоматически переводятся на новый вид пособия. Однако остальным 6 тысячам семей нужно обратиться в ЦОН с заявлением на назначение пособия. В соцсетях гуляет неправильная информация о том, что до 3 декабря нужно оформить данное пособие. Однако это пособие семья может оформить в течение всего года, к примеру, на сегодня уже начат прием документов для назначения нового пособия с января 2020 года. Прием документов проводят ЦОНы, назначает наш департамент, а не акимат, как говорится в голосовом сообщении в ватсап-чатах. Также хотим отметить, что акиматы не назначают никаких пособий», - отметил Н. Мажитов.

Он добавил, что пособие будет учитываться как доход при расчете назначения АСП. Также новое пособие не будет выплачиваться нуждающимся семьям, у которых менее 4 детей. Им необходимо обращаться за адресной социальной помощью в центры занятости.