Более 15 тонн рыбы конфисковали у браконьеров на западе Казахстана

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги трех недель широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекiре-2022» в Урало-Каспийском бассейне. В ходе акции у браконьеров и скупщиков изъято более 15 тонн рыбы, в том числе 845 килограммов осетровых пород, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала акции сотрудниками природоохранных и правоохранительных органов выявлено 514 нарушений природоохранного законодательства.

К административной ответственности привлечено 349 нарушителей, возбуждено 29 уголовных дела.

«Сотрудниками рыбоохраны Атырауской и Западно-Казахстанской областей в результате совместной работы в Акжайыкском районе ЗКО в местности Шабдаржап на реке Жайык выявлено сразу три факта браконьерства, по которым возбуждены уголовные дела. Во всех случаях нарушители в ночное время использовали деревянные лодки и орудия массового лова – волокуши - с помощью которых они выловили одну тонну 636 кг рыбы частиковых пород»,- сообщили в пресс- службе акимата Атырауской области.

В ходе акции на нарушителей рыбоохранного законодательства наложен административный штраф на сумму 7,4 млн тенге.

Принятыми мерами из незаконного оборота сотрудниками рыбоохраны, полиции и пограничной службы изъяты 15,2 тонны рыбы, из них 845 кг осетровых видов, 275 единиц орудий лова, 60 единиц плавательных и транспортных средств.