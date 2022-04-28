РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:43, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 15 тонн рыбы конфисковали у браконьеров на западе Казахстана

    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги трех недель широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекiре-2022» в Урало-Каспийском бассейне. В ходе акции у браконьеров и скупщиков изъято более 15 тонн рыбы, в том числе 845 килограммов осетровых пород, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С начала акции сотрудниками природоохранных и правоохранительных органов выявлено 514 нарушений природоохранного законодательства.

    К административной ответственности привлечено 349 нарушителей, возбуждено 29 уголовных дела.
    «Сотрудниками рыбоохраны Атырауской и Западно-Казахстанской областей в результате совместной работы в Акжайыкском районе ЗКО в местности Шабдаржап на реке Жайык выявлено сразу три факта браконьерства, по которым возбуждены уголовные дела. Во всех случаях нарушители в ночное время использовали деревянные лодки и орудия массового лова – волокуши - с помощью которых они выловили одну тонну 636 кг рыбы частиковых пород»,- сообщили в пресс- службе акимата Атырауской области.
    В ходе акции на нарушителей рыбоохранного законодательства наложен административный штраф на сумму 7,4 млн тенге.
    Принятыми мерами из незаконного оборота сотрудниками рыбоохраны, полиции и пограничной службы изъяты 15,2 тонны рыбы, из них 845 кг осетровых видов, 275 единиц орудий лова, 60 единиц плавательных и транспортных средств.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!