Более 15 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома

Старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге СЦК доложил о паводковой ситуации на текущий момент, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным МЧС, отведена вода из 3 570 жилых домов и 2 225 дворовых территорий. К этому часу вернулись в свои дома 15 125 человек.

— В эвакопунктах находятся 6 704 человека, из них 3 052 ребенка. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 113 867 человек, из них 39 943 детей. В безопасное место отогнано 112 539 сельскохозяйственных животных. Остаются подтопленными 5 732 частных жилых дома, 1 579 дворовых территорий и 2 035 дачных домов в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях, — проинформировал Ерасыл Сайпаш.

МЧС продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ. Откачано свыше 9,7 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 2,4 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 33 391 человек и 4 470 ед. техники, 890 водооткачивающих средств, 392 плавательных средства, 18 воздушных судов. Отработано 1 816 обращений на горячую линию.

Психологи МЧС также продолжают оказывать экстренную психологическую помощь гражданам на местах и посредством телефонов горячей линии.

— Из государственного материального резерва дополнительно разбронирована 81 тонна продовольственных товаров и 158 тонн нефтепродуктов в Атыраускую область, постельные принадлежности на 10 тысяч человек в Западно-Казахстанскую область. В целом в пострадавшие регионы доставлено 3 290 тонн гуманитарной помощи железнодорожным, автомобильным транспортом и воздушными судами, — сообщил спикер.

По его словам, из-за обильного снеготаяния и повышения уровня воды на реках Есиль, Ишим, Жабай в с. Гастелло Жаркаинского района, с. Ишимское Жаксынского района, с. Каменка Сандыктауского района Акмолинской области, в селах Соколовка, Большая малышка, Кустовое, Вагулина, Красноярка, Пресновка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области произошло подтопление 50 частных жилых домов.