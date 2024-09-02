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    03:33, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Более 15 тысяч адмпротоколов за нарушение санитарных норм составили в Карагандинской области

    256 тонн мусора собрали в первый день национальной декады ко Дню молодежи
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК.

    Карагандинские полицейские продолжают выявлять нарушителей правил благоустройства. С 15 апреля, с начала экопрограммы «Таза Қазақстан», составлено свыше 15 тысяч административных протоколов за несоблюдение санитарных норм, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Комплексные рейды по объектам всех форм собственности полицейские проводят вместе с представителями местных исполнительных органов. Идет разъяснительная работа по благоустройству, очистке, озеленению и др.

    – С начала программы составлено свыше 15 тысяч административных протоколов за нарушения правил санитарных норм. Наложено штрафов на сумму около 37 млн тенге. Составлено 3082 административных протокола в отношении руководителей организаций и предприятий. Это торговые дома, магазины, кафе быстрого питания, увеселительные заведения, АЗС и иные объекты, – сообщил первый заместитель начальника департамента полиции области Жаскайрат Каиров.

    За ненадлежащее содержание дворов и подъездов к административной ответственности привлечено 115 председателей КСК и 33 старших по дому (подъезду).

    Департаментом полиции во всех городах и районах созданы сайты. С их помощью граждане могут информировать полицию о различных нарушениях правил благоустройства.

    К примеру, по обращению жильцов 21-го микрорайона Караганды балансодержатель детской площадки, которая заросла травой, оштрафован на 110 тысяч тенге. Всего в полицию поступило 250 аналогичных сообщений.

    Теги:
    Таза Қазақстан Регионы Экология Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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