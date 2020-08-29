Более 15 предприятий города Аркалык и ERG представили свои вакансии сотрудникам ТБРУ

АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ - В Аркалыке прошла первая ярмарка вакансий для сотрудников Торгайского бокситового рудоуправления (ТБРУ). Этот филиал АО «Алюминий Казахстана» готовится к полной остановке деятельности. ERG продолжает реализацию программы дальнейшего трудоустройства высвобождаемого персонала. На ярмарке Группа предложила сотрудникам ТБРУ свыше 400 вакансий на предприятиях ERG, передает МИА «Казинформ».

Сегодня Торгайское бокситовое рудоуправление находится в вынужденном простое. О первой трехмесячной приостановке добычи сырья было объявлено в апреле. Это решение стало следствием пандемии и падения цен на мировой бирже металлов.

Общее количество сотрудников ТБРУ сегодня - 500 человек. В вынужденном простое остаются 281 человек, в очередных трудовых отпусках – 36 человек.

Все это время в ТБРУ продолжается работа, необходимая для отгрузки ранее добытого боксита и огнеупорной глины, а также для сохранения активов предприятия, энергообеспечения филиала и охранных мероприятий. В текущей деятельности предприятия задействованы 171 человек.

В условиях поэтапной подготовки ТБРУ к полному закрытию Eurasian Resources Group, в состав которой входит АО «Алюминий Казахстана», разработала комплексную программу трудоустройства высвобождаемых сотрудников. Совместно с НПП «Атамекен» был проведен анализ и по его результатам составлен список сотрудников, готовых начать собственный бизнес.

Только в августе 13 человек переведены в Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление. Туда сотрудники трудоустроены вахтовым методом. 21 человек трудоустроен на еще одно предприятие ERG – Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение. Еще два человека уже работают в АО «Шубарколь Комир», также входящее в Евразийскую Группу. Отметим, что в случае перевода специалистов, некоторые предприятия Группы готовы предоставить жилье сотрудникам ТБРУ в рамках жилищной программы ERG.

Планомерно свою работу продолжает и предприятие, созданное как раз на базе активов рудоуправления ТБРУ - ТОО «ARQALYQREMSERVIC».

Сегодня прошла очередная встреча с сотрудниками ТБРУ, готовящимися к высвобождению. В ярмарке вакансий приняло участие около 300 человек. Представители HR-блока Евразийской Группы, а также предприятий компании рассказали подробно о всех возможностях, вакансиях и условиях перевода.

- Коллегам было предложено свыше 400 вакансий, - рассказывает директор Департамента по управлению персоналом ТОО «Евразийская Группа» Аксырга Ермуханова. - И это только в ЕRG. Мы предлагаем сотрудникам специальности разного профиля. Кроме трудоустройства, путем перевода внутри компании, наши сотрудники могут воспользоваться возможностью переобучения, переквалификации. Мы готовы оказать помощь в обучении основам бизнеса тем сотрудникам, кто уже задумывается над этим вопросом. У нас уже есть отличный пример – ТОО «ARQALYQREMSERVIC». Компания организована бывшим сотрудником ТБРУ Виктором Суровцевым. И мы уверены, что и у других коллег вполне может получится дать страт своему собственному делу.

Доля боксита ТБРУ в годовой отгрузке на предприятие Павлодара составляет всего лишь 3,4%. Для полноценной работы Павлодарского алюминиевого завода его склады будут пополняться бокситом Краснооктябрьского бокситового рудоуправления.

- Вопрос о прекращении добычи сырья ставился не один год назад, - говорит директор ТБРУ Манарбек Нурмаган. - По просчетам геологов добыча торгайского боксита должна была завершиться еще в 2016 году. Однако компания приняла решение сократить годовой объем добычи для продления жизнедеятельности рудника. Эта отсрочка не означала отмену закрытия. За время работы рудника было сделано немало. И речь не только о добыче, которая когда-то стала началом истории Павлодарского алюминиевого завода. Только за последние четыре года сумма отчислений на социально-экономическое развитие региона более 100 млн тенге.

Стоит сказать и о том, что экономическая целесообразность разработки Ашутского и Уштобинского месторождений, о которой говорили сами сотрудники ТБРУ, была изучена заблаговременно. Однако, технико-экономические обоснования независимых компетентных организаций, занимающихся данным вопросом, показали нерентабельность их разработки. Об этом стало известно в 2013 году по Уштобинскому месторождению, и в феврале текущего года по 7 и 15 Ашутским участкам. Это значит, что добыча на данных месторождениях окажется убыточной.

За более чем 60 лет отработано более 1,5 млрд. м3 горной массы, добыто свыше 80 млн тонн боксита и 20 млн тонн огнеупорной глины. После окончательного решения о процессе закрытия основной задачей компании станет снижение воздействия на окружающую среду от горной деятельности, в том числе техническая и биологическая рекультивация отвалов.