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Более 15 млрд тенге ущерба нанесли казахстанцам мошенники в 2022 году

29 Ноября 2022, 15:34
Более 15 млрд тенге ущерба нанесли казахстанцам мошенники в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай сообщил о совершенных в 2022 году мошенничествах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня информационные технологии крепко вошли в жизнь каждого человека. К сожалению, участились и случаи совершения киберпреступлений, в том числе и мошенничеств в отношении интернет-пользователей», - сказал Жандос Суюнбай на брифинге в СЦК.

По его словам, с начала года зарегистрировано свыше 18 тысяч преступлений, что несколько ниже прошлогоднего показателя, составлявшего свыше 19 тысяч преступлений.

«В результате действий мошенников казахстанцам с начала года причинен ущерб на сумму более 15 млрд тенге», - заключил спикер.


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