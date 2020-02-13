Более 15 млрд тенге обналичила ОПГ через фиктивные компании-однодневки в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области ОПГ обналичила более 15 миллиардов тенге, используя 17 фиктивных компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.
Как сообщили в пресс-службе, сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий «STOP-ОБНАЛ» изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров.
В ходе проведенных следственных действий установлено 5 лиц, причастных к деятельности преступной группы.
В результате проведения обысков по 19 адресам обнаружены системные блоки и жесткие диски с «1С: Бухгалтерией» и ЭЦП-ключами 17 юридических лиц, «черная» бухгалтерия, 20 печатей, мобильные телефоны.
Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 150 и более млн тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня.
Общий оборот от преступной деятельности 17 фиктивных компаний-однодневок составил более 15 млрд тенге, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму более 3 млрд. тенге.
Наказание за совершения указанного преступления составляет от восьми до тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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