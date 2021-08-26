Более 15,7 тысяч иностранных граждан работают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 786 иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 661 разрешение по первой (руководители и их заместители), 3 283 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 619 и 384 человека соответственно. Также на сезонные работы привлечены – 1 952 человека, а в рамках корпоративного перевода – 1 887 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 801 работодатель, использующий ИРС. На них работают более 485 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 785 человек, Узбекистан – 1 982 человек, Турция – 1 443 человек, Индия – 1 031 человек, Великобритания – 948 человек.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31 % к рабочей силе или 29,3 тыс. единиц.



