Более 15,6 тысячи человек получили вакцину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается вакцинация населения против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, на утро 14 апреля, первый компонент вакцины получил 15 691 человек. Полный курс вакцинации российским «Спутником V» прошли 2 683 человека.

«Вакцину получили 85% сотрудников управления. Оставшиеся 15% имеют временные противопоказания. По данным ВОЗ, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы 60% сотрудников прошли вакцинацию», - добавили в пресс-службе.

Напомним, в облздраве представили график получения вакцины против коронавируса. В апреле регион получит 30 тысяч доз вакцины. Прививку может поставить любой житель региона при отсутствии противопоказаний.

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