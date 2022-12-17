Более 1480 км автодорог проложено в Атырау за год

17 Декабря 2022, 15:21

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Также проведены работы по укладке асфальтового покрытия на 68 улицах протяженностью 135,8 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общая протяженность автомобильных дорог в Атырау и пригородных населенных пунктах составляет 1634,9 км. По итогам этого года отремонтировано 1484,2 км. Для ликвидации заторов в городе в рамках развития дорожной инфраструктуры из республиканского бюджета выделено 10,5 млрд тенге, из местного бюджета – 1,5 млрд тенге. На эти средства реконструированы пять улиц протяженностью 9,1 км - проспект Ауэзова, промежуток дороги между мкр. Балыкши и мкр. Зарослый, 2,16 км дороги Атырау-Индер, ул. Сырыма Датова, проспект Азаттык.

Также проведены работы по укладке асфальтового покрытия на 68 улицах протяженностью 135,8 км. Это в микрорайонах Зарослый-1, Еркинкала-Ракуша-Балауса, Бірлік-2, Томарлы, на улицах Кайыршахтинского сельского округа и на 76 улицах Атырау. Для создания комфортных условий для передвижения жителей сел Еркинкала-2 и Алмалы проложены основные слои дорожного покрытия протяженностью 22 км», - сообщил аким Атырау Мейрим Калауи.

По его словам, в этом году провели ремонт 49 улиц площадью 25 000 квадратных метров для восстановления образовавшихся проемов на главных улицах города и автомобильных дорогах населенных пунктов. Во втором полугодии произведен ремонт 25 улиц площадью 13 666 м². Остальные работы продолжат в 2023 году.

Ранее сообщалось, что новый мост построили в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области. Строительные работы по сооружению моста начались в октябре прошлого года. В рамках проекта проведены работы по строительству моста длиной 80, шириной 14 метров через реку Курсай и 210 метров подъездной автомобильной дороги к мосту.