Более 147 тысяч казахстанцев приобрели жилье на пенсионные накопления – «Отбасы Банк»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы могут потратить определенную часть пенсионных отчислений на приобретение жилья и на лечение. На сегодняшний день более 147 наших соотечественников приобрели жилье благодаря реформе в сфере расходования пенсионных накоплений. Об этом сообщила пресс-секретарь АО «Отбасы банк» Жанар Жолтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день 147 тысяч казахстанцев стали собственниками жилья, еще 72 тысячи человек погасили ипотечную задолженность и около 18 тысяч потратили определенную часть своих средств из пенсионного фонда на лечение. Третья часть из них женщины (75 493) и две трети мужчины (161 879). На первом месте по использованию пенсионных отчислений жители Мангистауской области – 36 853 человека, они, в совокупности, использовали 326 миллиардов тенге. На втором месте город Нур-Султан (36 339 человек), жители столицы израсходовали около 217 миллиардов тенге. Город Алматы на третьем месте (31 438 человек), алматинцы израсходовали на улучшение жилищных условий и плату за лечение около 241 миллиарда тенге. То есть, с помощью платформы enpf-otbasy.kz можно использовать единовременную пенсионную выплату на улучшение жилищных условий и лечение», – сказала Ж. Жолтаева.

По ее словам, накопления в пенсионном фонде среди жителей Мангистауской области чаще использовали мужчины в возрасте от 40 до 59 лет. Среди женщин лидируют жительницы Нур-Султана в возрасте от 40 до 59 лет.

Ж. Жолтаева отметила, что возможность использовать единовременную выплату из Единого накопительного пенсионного фонда была предоставлена с января текущего года. Для этого запущена специальная онлайн-платформа. Также предусмотрена возможность открыть личный счет. За прошедшее время с помощью онлайн-услуги 237 372 человека использовали пенсионные накопления на сумму 1 триллион 344 миллиарда тенге.

Кроме того, по словам представителя Отбасы Банка, на выплату из пенсионных накоплений можно провести и ремонт жилья.

Ж. Жолтаева также сообщила, что более 11 тысяч человек израсходовали единовременную пенсионную выплату на покупку жилья второй категории и более 2 тысяч купили жилье первой категории. Более 100 жителей использовали свои пенсионные накопления на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт жилья.