Более 142 тыс. кормящих женщин в Казахстане полностью привились против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 11 сентября, вакциной «Pfizer» провакцинировано: первым компонентом – 1 239 263 человека, вторым компонентом – 1 200 696 человек.

Из них первым компонентом: подростки – 874 672, беременные женщины – 41 699, кормящие женщины – 145 471. Вторым компонентом: подростки – 860 539, беременные женщины – 39 605, кормящие женщины – 142 050.