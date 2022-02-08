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Более 142 млн тенге потратили автолюбители на «красивые» номера в ЗКО

8 Февраля 2022 18:46
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Более 142 млн тенге потратили автолюбители на «красивые» номера в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Директор филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по Западно-Казахстанской области Надир Курумбаев рассказал о купленных в регионе так называемых «красивых» номерных знаках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За 2021 год автолюбители ЗКО (536 человек) потратили более 142 млн тенге на «красивые» номера. Клиент может предложить свой вариант номерного знака с использованием цифр и букв из ряда номерных знаков повышенного спроса и сделать предзаказ на него, обратившись в управление административной полиции», - сказал Надир Курумбаев на брифинге в РСК.

По его словам, если придуманный номер не занят, клиент получит госномер в течение месяца.

«При продаже или переоформлении транспортных средств, клиент может оставить VIP-номер себе, воспользовавшись его хранением в СпецЦОНе до 6 месяцев. Стоимость обычного номерного знака составляет 2,8 МРП или 8 576 тенге. Стоимость номера повышенного спроса начинается от 174 591 тенге до 872 955 тенге», - добавил спикер.

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#Западно-Казахстанская область   #Транспорт   #ЦОН  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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